Сім'ям мобілізованих у Москві роздадуть шинку та форель за рахунок міського бюджету

На додаток до делікатесів родини солдатів отримають шматок сиру, пакетик цукерок, упаковки чорного чаю та розчинної кави

Сім'ям мобілізованих у столиці Росії роздадуть пакунки із продуктами. Конкурс на постачання продовольчих наборів для "членів громадських організацій та сімей мобілізованих" оголосив державну установу уряду Москви.

Про це повідомляє проєкт "Астра" з посиланням на документи опубліковано на сайті держзакупівель.

У продовольчий набір за рахунок бюджету увійдуть шматок сиру, пакетик цукерок, чорний чай, розчинної кави, а також 300 г шинки і 200 г слабосоленої форелі.

Фото: проєкт "Астра"

Влада Москви замовила 800 таких посилок. Кожна коштуватиме місту 2 тисячі рублів.

Нагадаємо, що наразі в Росії немає бодай якогось захисту повітряного простору, тож, як сказали в ОП, панічні настрої там починають домінувати.

Тим часом російські експерти кажуть, що в РФ повністю знищили опозицію. Кремль зробив усе, аби у разі втрати влади президентом Володимиром Путіним утворився вакуум.

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