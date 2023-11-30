Сім'ю із загадковою хворобою порівнюють із прибульцями: який вона має вигляд та симптоми (фото)

Сім'ю охрестили іншопланетянами після того, як дивний стан залишив у них набряклі та понівечені обличчя.

Про це пише Daily Star.

У п'ятьох із 12 братів і сестер широко розставлені очі, розвіяні вилиці, ґулі на носі і поганий стан зубів. Як не дивно, сім інших братів і сестер не постраждали.

Експерти в галузі охорони здоров'я ламають голови, не розуміючи, що спричинило дивні симптоми у Ісаяса, Грасіози, Пресьози, Антоніо та Мігеліни Баутісти. П'ятеро були такими змалку.

Сім'я із загадковою хворобою / Фото: Jam Press

Потворність змусила їх зіткнутися з глузуваннями, жорстокістю і навіть заявами про те, що вони прибульці. Ісаяс поділився: "Якось ми навіть почали в це вірити. Люди казали, що ми такі, іншопланетяни. Пізніше ми знайшли добрих людей, які сказали нам: "Ні, ви люди".

Крім деформацій облич, брати та сестри також страждають на головний біль, утруднене дихання, запаморочення та біль в тілі. Вони родом із бідної родини з невеликого поселення Хінова де Сан Хуан, Домініканська Республіка.

Сім'я із загадковою хворобою / Фото: Jam Press

Попри те, що вони відчайдушно потребують роботи, вони насилу її знаходять, оскільки роботодавці дискримінують їх через зовнішність. Вони також щосили намагалися поставити діагноз свого захворювання, яке, як підозрюють медики, є леонтіазом, але не змогли дати їм однозначної відповіді.

Сім'я із загадковою хворобою / Фото: Jam Press

Леонтіаз, часто званий синдромом левової морди, є розростання черепних і лицьових кісток, що призводить до левового зовнішнього вигляду. Невролог доктор Франлі Васкес описує це захворювання як "дуже рідкісне, якого у всьому світі зареєстровано менше 40 випадків".

Він додав, що "у хворих пацієнтів спостерігається накопичення кальцію в кістках обличчя та черепа". Безконтрольне зростання лицьових кісток братів і сестер Баутіста може сильно здавлювати нерви, що призводить до сліпоти, порушень слуху, розумових порушень та інших негараздів.

Сім'я із загадковою хворобою / Фото: Jam Press

Насправді доктор Васкес вважає неймовірним, що брати і сестри все ще живі. Він повідомив місцевим ЗМІ: "На жаль, лікування цієї хвороби не існує; лікування спрямоване на покращення симптомів".

Єдиний існуючий метод лікування полягає в оголенні кістки, що розрослася, і її відколюванні або повному висіченні, де це можливо. Брати та сестри Баутіста шукають пожертвування, борючись за діагностику та лікування.

Нагадаємо, 75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть. Вона вживає лише воду та безалкогольні напої.

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