Сім'ю вигнали з дому: жінка зі старшою дитиною на руках народила в колекторі

Сім'ю вигнали з дому: жінка зі старшою дитиною на руках народила в колекторі

У неї почалися передчасні пологи.

У місті Дзержинськ Нижегородської області (Росія) 38-річна жінка народила у колекторі тепломережі.

Породілля спустилася туди разом із першою дитиною — дворічним сином. Поки жінка народжувала, її співмешканець перебував нагорі, повідомляє Mash .

Після того, як на місце прибули екстрені служби та батька дитини доставили до поліції, він розповів, що його з дружиною вигнали з дому.

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Своєю чергою очільник пресслужби управління ГО та НС у Нижегородській області Олег Зуєв розповів, що сигнал до екстрених служб надійшов 7 лютого о 22:55. За п'ять хвилин рятувальники вже були на місці, пише Znak.com

За словами Зуєва, жінка разом із співмешканцем та дитиною жила в колекторі, у неї почалися передчасні пологи.

Після того, як сім'ю підняли з колектора, батька сімейства доставили до поліції, дворічного малюка — до міської лікарні, а мати з немовлям — до перинатального центру. Зараз жінка та дитина почуваються задовільно.

Нагадаємо:

У Рівненській області 24-річна дівчина народила дорогою до лікарні у кареті "швидкої". Попри складні пологи, мати та немовля добре почуваються.

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