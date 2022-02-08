Сім'ю вигнали з дому: жінка зі старшою дитиною на руках народила в колекторі

У неї почалися передчасні пологи.
У місті Дзержинськ Нижегородської області (Росія) 38-річна жінка народила у колекторі тепломережі.
Породілля спустилася туди разом із першою дитиною — дворічним сином. Поки жінка народжувала, її співмешканець перебував нагорі, повідомляє Mash.
Після того, як на місце прибули екстрені служби та батька дитини доставили до поліції, він розповів, що його з дружиною вигнали з дому.
Своєю чергою очільник пресслужби управління ГО та НС у Нижегородській області Олег Зуєв розповів, що сигнал до екстрених служб надійшов 7 лютого о 22:55. За п'ять хвилин рятувальники вже були на місці, пише Znak.com
За словами Зуєва, жінка разом із співмешканцем та дитиною жила в колекторі, у неї почалися передчасні пологи.
Після того, як сім'ю підняли з колектора, батька сімейства доставили до поліції, дворічного малюка — до міської лікарні, а мати з немовлям — до перинатального центру. Зараз жінка та дитина почуваються задовільно.
Нагадаємо:
У Рівненській області 24-річна дівчина народила дорогою до лікарні у кареті "швидкої". Попри складні пологи, мати та немовля добре почуваються.
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