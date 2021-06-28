Сім жертв та пів сотні постраждалих: що відомо про потужний вибух у Бангладеш

Сім жертв та пів сотні постраждалих: що відомо про потужний вибух у Бангладеш

Рятувальники продовжують шукати ймовірних потерпілих під завалами.

У Бангладеш в неділю, 27 червня, внаслідок вибуху в місті Дакка загинули щонайменше семеро людей. Ще пів сотні осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Про це повідомляє Dhaka Tribune.

Зазначається, що інцидент стався в районі Могбазар, рятувальники отримали виклик близько 19:35 за місцевим часом. До місця вибуху виїхали 14 пожежних автомобілів.

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Особи двох загиблих вже встановили, це 29-річний Мостафізур Рахман і Абул Кашем. Причина вибуху поки невідома, однак експерти не виключають вибух газу.

За словами очевидців, від вибуху постраждало чимало об'єктів, розташованих поблизу, зокрема торговий центр Aarong.

"Вибух міг статися або в Shawarma House, або в магазині Bengal Meat на першому поверсі триповерхової будівлі... ", - вважає заступник директора пожежної служби та цивільної оборони в Дацці Дебашіш Бардхан.

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Він додав, що пошуково-рятувальна операція все ще триває, надзвичайники шукають ймовірних потерпілих під завалами.

Пожежна служба сформувала комітет з п'яти осіб для розслідування вибуху.

Тим часом фахівці почали досліджувати, через що в Білогородці Київської області стався вибух у 5-поверховому будинку, після якого зайнялася пожежа. Вогонь швидко поширився, дістався горища й охопив останній поверх. На згарищі виявили тіло 47-річного чоловіка, а до лікарів звернулися 14 потерпілих мешканців дому.

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