Сімейна пара зірвала джекпот і залишилася без грошей: чому так сталося

Чоловік і жінка знайшли квиток, про який забули.

Сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

Про це повідомляє The Mirror.

Ден і Серіз Льюїс наводили лад в спальні і побачили коробку з речами, що залишилися після святкування Різдва. Серед речей пара виявила квиток моментальної лотереї.

Ден перевірив квиток ще раз і з'ясував, що Серіз стерла всі три символи. Це означало, що вони виграли приз, що становить 100 тисяч доларів. Проте їхня радість була недовгою.

Жінка за допомогою свого мобільного телефону перевірила квиток через застосунок лотереї та дізналася, що термін його придатності закінчився п'ять днів тому. Не втрачаючи надії, пара зателефонувала до штаб-квартири лотереї, щоб дізнатися, чи мають шанс отримати виграш. Вони пояснили ситуацію і уточнили розмір належного їм призу. Оператор попросив їх почекати, а потім повідомив, що коли термін придатності квитка минув, нічого не можна зробити.

Пара ще раз перевірила квиток у магазині, але він знову виявився зі строком придатності, що минув.

"Ми побачили, що виграли 100 тисяч доларів і думали, що зможемо вирішити всі свої проблеми та вилізти із боргів. Але за кілька хвилин ми виявили, що не виграли нічого", — поскаржилася жінка.

Нагадаємо, житель британського міста Кітлі, графство Вест-Йоркшир, зірвав джекпот. Однак згодом після цього потрапив під суд за крадіжку кросівок.

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