Сімейні драми по-російськи: поки Ванька був на війні в Україні, його дружина нагуляла дитину від іншого

Поки прапорщик з російського міста воював в Україні, його дружина народила дитину від іншого.
У російському місті Одинцово розгорілася сімейна драма. Російський Ванька пішов воювати в Україну, а коли повернувся додому, то дізнався, що його дружина у пологовому. Порахувавши дні, він зрозумів, що дитина не його.
Про це пише Telegram-канал Mash.
"Сімейна драма розгорнулася просто на очах у одинцівських медиків. Спочатку вони виявили в палаті немовля, якого покинула мати. Звернулися до поліції. Щоправда, "зозуля" сама прибігла за кілька днів назад у бокс. Вже там 26-річна Анастасія написала заяву із відмовою від дитини", - йдеться на сторінці російського тг-каналу.
У повідомленні зазначається, що дружина вояки встигла нагуляти дитину від чужого, поки її чоловік спочатку був на навчаннях, а потім - на війні в Україні.
"Простим додаванням чисел з'ясував, що дитина не могла народитися від неї, а дружина гуляща. Шлюб тріснув по швах, і чоловік пішов від неї, подавши на розлучення. У пари залишилося двоє дітей, спорідненість з якими тато прапорщик тепер теж ставить під питання", - пише телеграм-канал.
Нагадаємо, на Сахаліні вирішили "підтримати" сім'ї чоловіків, яких забрали до армії. Так, родичам мобілізованих мешканців регіону роздають по шість кілограмів риби на людину.
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