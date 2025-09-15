ТСН у соціальних мережах

Сімейні "цінності": російські батьки допомогли ФСБ посадити сина, який хотів воювати за Україну

У Росії родина здала свого сина ФСБ, щоб він не воював за Україну.

У РФ батьки відправили сина до в'язниці, щоб він не вступив до РДК

У РФ батьки відправили сина у в'язницю, щоб він не вступив у РДК

У Росії батьки здали ФСБ свого рідного сина, що він має намір вступити до РДК (Російський добровольчий корпус, який воює на боці України). 19-річний хлопець після цього отримав 7 років ув’язнення.

Про це повідомляє «Настоящее Время».

Вадим Томілов зі Свердловської області РФ, у квітні 2024 року, незабаром після того, як йому виповнилося 18 років, потай від батьків отримав закордонний паспорт і вступив до лав РДК через телеграм-бот.

Батьки юнака, зрозумівши, що він зник, зателефонували до поліції. Пізніше вони змогли зв’язатися із сином, і той у листуванні з батьком розповів, що збирався виїхати та надіслав йому відео РДК.

Батьки повідомили російським силовикам адресу хостелу, в якому зупинився Томілов, і переслали співробітникові поліції листування з ним. Силовики РФ затримали хлопця того ж дня у хостелі.

«Пацана співробітники ФСБ били у живіт і погрожували струм по ньому пустити! Ви уявляєте купу тренованих мужиків, які творили таке зі школярем? ФСБшники зв’язали йому руки ременем, на очі натягли шапку — коли Вадим намагався її зняти чи зрушити з очей, його били по голові! Коли побачили, що його цим не проймеш, стали загрожувати батькам — на кшталт прийдуть усі 10 людей і битиму його мати та батька! Звичайно, він що завгодно підписав. Один бородач при цьому в нього перед двома пістолетами розмахував», — розповіла одна з родичок хлопця.

Суд у Єкатеринбурзі засудив 19-річного Вадима Томілова на 7 років колонії суворого режиму. Перші три роки він проведе у в’язниці, решту — у колонії суворого режиму. Також йому призначили 1 рік обмеження волі.

Раніше повідомлялося, що у Росії жителя Челябінська посадили на 6 років за коментарі про Путіна.

