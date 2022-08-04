Сімейні війни по-російськи: батько та мати ліквідованого в Україні окупанта судяться через компенсацію

У Росії батьки ліквідованого окупанта судяться через мільйонну компенсацію.
Мати загарбника стверджує, що її колишній чоловік згадав про сина тільки тоді, коли він загинув та намагається отримати мільйонну компенсацію від РФ.
Про це повідомляють російські пропагандисти.
Мати загарбника проживає у Забайкальському краї у селищі Даурія. Вона стверджує, що її 21-річний син Владислав Бадртдінов був окупантом, його ліквідували на території Луганської області у травні. Тепер вона претендує на 8,5 млн рублів компенсації. Проте ці гроші у неї хоче відсудити її колишній чоловік. Мати окупанта стверджує, що батько нібито не цікавився сином та не платив аліменти, але коли дізнався про ліквідацію окупанта - одразу почав вимагати мільйонну компенсацію від держави.
Тепер мати загарбника судиться із чоловіком, стверджуючи, що він немає права отримати гроші за сина-загарбника.
Нагадаємо, російське державне телебачення показало дикунський сюжет, в якому вихваляють покупку машини як “унікальну допомогу сім’ям загиблих”. Пропагандистський сюжет на російському державному телебаченні про те, що за загибель сина, який воював в Україні, сім’я окупанта отримала гарний новий автомобіль, викликав жваву реакцію в соцмережах.
Читайте також:
- "Всього, що вони зібрали, вистачить десь на тиждень боїв": експерти оцінили перспективи наступу окупантів на півдні
- Українські морпіхи взяли в полон 11 окупантів на Херсонщині
- Побила сковорідкою і засунула голову у смітник: у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні