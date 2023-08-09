Сімейний обід обернувся загадковою смертю трьох людей – резонансна справа

В Австралії невеличке містечко Леонгата сколихнула резонанса смерть членів сім'ї після обіду, який не віщував нічого поганого. Після фатальної події, за тиждень троє людей померли, четвертий – у лікарні бореться за життя, а ще одна жінка перебуває під слідством за підозрою в їх отруєнні лісовими грибами.

Про це пише BBC.

Що відбулось напередодні смертей

Гейл і Дон Паттерсони приїхали відвідати своїх онуків і залишились на обід у будинку своєї невістки Ерін Паттерсон у містечку Леонгата. З ними також була родина Вілкінсонів – Хізер (сестра Гейл) та її чоловік Єн.

На честь візиту гостей Ерін Паттерсон частувала їх обідом. Проте вже за кілька годин після їжі всі четверо гостей (Гейл і Дон Паттерсони та Хізер і Єн Вілкінсони) звернулися до місцевої лікарні через розлад шлунково-кишкового тракту.

Через погіршення стану людей їх перевели до лікарні в Мельбурні.

Проте згодом 66-річна Хізер, 70-річні Гейл та Дон – померли. А 68-річний Єн перебуває у критичному стані в лікарні в очікуванні трансплантації печінки.

Версія поліції

За словами правоохоронців, четверо постраждалих отруїлися блідою поганкою. Інтоксикація отрутою цього гриба нерідко призводить до смерті.

Проте Ерін Паттерсон, яка власне влаштувала обід, та двоє її дітей – не постраждали.

За даними поліції, діти, яких після інциденту тимчасово передали під опіку держави, їли інші страви.

Слідчі кажуть, що не впевнені в тому, що Ерін їла ту ж їжу, що і її гості, як і в тому, чи були гриби у страві, якою вона їх пригощала.

Ерін розлучилася зі своїм чоловіком, який є сином Паттерсонів, але розрив подружжя був спокійним, родичі підтримували спілкування, кажуть правоохоронці.

При цьому "умисне отруєння" вони поки що не виключають.

"Наразі ми не можемо пояснити смерть постраждалих. Все може бути цілком безневинним, але ми просто ще не знаємо", - заявив журналістам у понеділок Дін Томас з відділу з розслідування вбивств

Сама Ерін Паттерсон каже, що "не розуміє, що сталося". Вона поговорила з журналістами, але відмовилась відповідати на запитання про те, які страви подавала гостям та звідки взяла гриби.

"Я нічого не робила, я їх любила. Гейл була мамою, якої в мене не було… мої діти втратили бабусю", - стверджує жінка.

Нагадаємо, чоловік раптово "ожив" під час розтину, патологоанатом і медики дуже налякались, чому так сталось.

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