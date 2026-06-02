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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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188
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У Чехії арештували українця і можуть посадити на 8 років: що він накоїв

У Чехії арештували українця, який два роки отримував соцдопомогу за родину, що виїхала з країни. Йому «світить» до 8 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Родина поїхала, а виплати лишилися: у Чехії заарештували українця

Родина поїхала, а виплати лишилися: у Чехії заарештували українця

У Чехії заарештували громадянина України, якого звинувачують у незаконному отриманні грошових виплат за родину, що не перебувала в країні.

Про це пише чеське видання Novinky.

Як показало розслідування, родина втекла з України до Чехії через страх російської агресії та звернулася за гуманітарною допомогою. Однак через три тижні в Чехії залишився лише чоловік — і навіть він не проживав за адресою, зазначеною в договорі проживання та до якої була прив’язана фінансова допомога.

«Решта родини проживала за кордоном. Чоловік незаконно отримував допомогу протягом двох років. Таким чином, іноземець вчинив шахрайство і йому загрожує восьмирічний термін ув’язнення», — зазначили в поліції.

Поліція оцінила збитки в 1,1 мільйона крон (понад 1,8 млн грн). Українця суд уже взяв під варту за клопотанням прокуратури.

Раніше ми писали, що у Чехії водій трамваю напав на українців.

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Дата публікації
Кількість переглядів
188
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