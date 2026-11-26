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Сімʼя випадково знайшла на горищі картину за 135 млн доларів
Полотно було вкрите пилом і павутинням, однак після дослідження фахівці припустили, що його міг створити знаменитий італійський художник Мікеланджело Мерізі да Караваджо.
Написана приблизно 400 років тому картина італійського художника Мікеланжело Караваджо випадково була виявлена на горищі будинку у Франції.
Про це повідомляє Antena 3 CNN.
Полотно виявили випадково: власник будинку, бажаючи зрозуміти, звідки саме крапає вода зі стелі, піднявся на горище, де ніколи раніше не був.
Там він і побачив стару картину, на якій була зображена біблейська сцена: юдейська вдова Юдіта обезголовлює ассирійського полководця Олоферна. На думку експертів, знахідка може датуватися 1600 роком і належати кисті Караваджо.
Італійський живописець написав дві версії «Юдіта. Обезголовлення Олоферна». Одна з них виставлена в Національній галереї античного мистецтва в Римі, інша ж зникла через приблизно 100 років після того, як була написана.
Французький мистецтвознавець Эрік Туркуїн, що реставрував першу версію, каже, що стан знахідки чудовий, особливо враховуючи умови, в яких вона перебувала.
Мистецтвознавці оцінили виявлену картину в 150 млн євро. Однак в експертів все ще залишаються сумніву щодо авторства роботи.
Нагадаємо, картину відомого художника Вінсента ван Гога продали на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн. Через полотно виникла суперечка між продавцем і спадкоємцями попереднього власника.