Експерти припустили, що картину міг написати Караваджо / © Вікіпедія

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Написана приблизно 400 років тому картина італійського художника Мікеланжело Караваджо випадково була виявлена на горищі будинку у Франції.

Про це повідомляє Antena 3 CNN.

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Полотно виявили випадково: власник будинку, бажаючи зрозуміти, звідки саме крапає вода зі стелі, піднявся на горище, де ніколи раніше не був.

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Там він і побачив стару картину, на якій була зображена біблейська сцена: юдейська вдова Юдіта обезголовлює ассирійського полководця Олоферна. На думку експертів, знахідка може датуватися 1600 роком і належати кисті Караваджо.

Італійський живописець написав дві версії «Юдіта. Обезголовлення Олоферна». Одна з них виставлена в Національній галереї античного мистецтва в Римі, інша ж зникла через приблизно 100 років після того, як була написана.

Французький мистецтвознавець Эрік Туркуїн, що реставрував першу версію, каже, що стан знахідки чудовий, особливо враховуючи умови, в яких вона перебувала.

Мистецтвознавці оцінили виявлену картину в 150 млн євро. Однак в експертів все ще залишаються сумніву щодо авторства роботи.

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Нагадаємо, картину відомого художника Вінсента ван Гога продали на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні $190,4 млн. Через полотно виникла суперечка між продавцем і спадкоємцями попереднього власника.

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