ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв

Сім’ю госпіталізували після різдвяної вечері: мати й донька померли — що вони їли

Родина тричі благала про допомогу після отруєння, але медики не побачили загрози життю і відправляли їх додому.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Святкова вечеря забрала життя матері та дитини

Святкова вечеря забрала життя матері та дитини / © Unsplash

В Італії 15-річна дівчинка та її мати загинули після різдваної вечері.

Про це пише італійська щоденна газета «Corriere della Sera».

Уся родина з 3 осіб раніше звернулася до відділення невідкладної допомоги, де лікарі запідозрили харчове отруєння. Медики не вважали їхній стан настільки серйозним, що потребував госпіталізації. Тому усіх відправили додому.

Згідно з попередніми висновками, всі члени родини почувалися погано після різдвяної вечері, під час якої на столі були гриби та морепродукти.

Мати й донька двічі відвідували відділення невідкладної допомоги і їх двічі відправляли додому з діагнозом звичайного гастроентериту. Вони повернулися втретє через постійний нестерпний біль, але було вже надто пізно.

У суботу вдень стан 15-річної дівчини різко погіршився. Її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні, де вона померла в суботу ввечері. Через кілька годин, у неділю вранці, в тій самій лікарні померла її 50-річна мати. 55-річний батько дівчинки перебуває у лікарні в тяжкому стані. За даними газети, на зустрічі були присутні ще до 15 осіб, але вони не повідомляли про жодні симптоми.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті родина з шістьма дітьми отруїлася чадним газом.

Дата публікації
Кількість переглядів
559
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie