Святкова вечеря забрала життя матері та дитини / © Unsplash

В Італії 15-річна дівчинка та її мати загинули після різдваної вечері.

Про це пише італійська щоденна газета «Corriere della Sera».

Уся родина з 3 осіб раніше звернулася до відділення невідкладної допомоги, де лікарі запідозрили харчове отруєння. Медики не вважали їхній стан настільки серйозним, що потребував госпіталізації. Тому усіх відправили додому.

Згідно з попередніми висновками, всі члени родини почувалися погано після різдвяної вечері, під час якої на столі були гриби та морепродукти.

Мати й донька двічі відвідували відділення невідкладної допомоги і їх двічі відправляли додому з діагнозом звичайного гастроентериту. Вони повернулися втретє через постійний нестерпний біль, але було вже надто пізно.

У суботу вдень стан 15-річної дівчини різко погіршився. Її госпіталізували до відділення інтенсивної терапії лікарні, де вона померла в суботу ввечері. Через кілька годин, у неділю вранці, в тій самій лікарні померла її 50-річна мати. 55-річний батько дівчинки перебуває у лікарні в тяжкому стані. За даними газети, на зустрічі були присутні ще до 15 осіб, але вони не повідомляли про жодні симптоми.

