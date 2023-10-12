Симпатизував "Азову": у РФ 14-річного школяра можуть посадити на 20 років за "тероризм"

У РФ затримали 14-річного школяра та 18-річного хлопця "за підозрою у тероризмі".

У РФ продовжують "полювання на відьом" і скрізь шукають так званих проукраїнських "терористів" – навіть серед школярів. Так, у Хабаровському краї затримано 14-річного підлітка. Його підозрюють у проходженні навчання для здійснення терактів. Разом із ним затримано 18-річного хлопця.

Про це повідомляє російський Telegram канал Baza.

Зазначається, що обидва хлопці нібито симпатизували "Азову".

18-річний Микита, за версією російських силовиків, займався "діджитал-напрямком" та адміністрував проукраїнські групи та чати у "ВКонтакті" та Telegram. Таке в країні-агресорі називається "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності".

18-річний Микита / Фото: t.me/bazabazon

14-річний Валерій нібито шукав інструкції, як працювати з вибуховими речовинами та робити коктейлі Молотова. Він проводив свої випробування у безлюдних місцях, а потім ділився результатами у телеграм-групі. На підлітка порушили кримінальну справу. Наразі йому загрожує до 20 років колонії.

14-річний Валерій, якого в РФ звинувачують у тероризмі / Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, що в Кремлі знову заговорили про "українських диверсантів", які нібито готуються атакувати об'єкти в РФ.

Читайте також: