"Символічний жест поваги": суд дозволив евтаназію жінці, яка вбила п'ятьох своїх дітей

Бельгійку, яка вбила п'ятьох своїх дітей, піддали евтаназії на її власне прохання за 16 років після вбивства.

Про деталі справи пише Бі-бі-сі.

Женев'єв Лермітт убила свого сина і чотирьох доньок, яким було від трьох до 14 років, у місті Нівель 28 лютого 2007 року, коли їхнього батька не було вдома. Тоді вона спробувала накласти на себе руки, але їй це не вдалося, тож зрештою вона викликала швидку допомогу.

2008 року 56-річну жінку засудили до довічного ув'язнення.Під час судового розгляду адвокати Лермітт стверджували, що вона мала порушення психіки і була неосудною. Але присяжні визнали її винною в умисному вбивстві.

У Бельгії закон дозволяє людям вибрати евтаназію й добровільно померти від смертельної ін'єкції, якщо вважається, що вони страждають від "нестерпних" психологічних, а не лише фізичних страждань, які неможливо подолати.

"Цієї специфічної процедури дотрималася пані Лермітт, зібравши різні медичні висновки", - сказав її адвокат.

Психологиня Емілі Маруа розповіла, що Лермітт вирішила померти здійснивши "символічний жест поваги до своїх дітей".

"Можливо, для неї також важливо було закінчити те, що вона почала, тому що в основному вона хотіла позбавити життя себе, коли вбила їх", - сказала психологиня.

Раніше стало відомо, що невиліковно хворий 57-річний француз Ален Кок хоче транслювати останні дні свого життя у соцмережі Facebook.

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