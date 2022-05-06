Символічно: Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня

Символічно: Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України 9 травня

Президент США Джо Байден підпише законопроєкт (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) про ленд-ліз для України у символічну для Росії дату - 9 травня.

Зазначимо, ця програма дозволить збільшити об'єми постачання зброї та пришвидшити темпи надання її Україні.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у п'ятницю, 6 травня, передає журналіст видання "Голос Америки" Остап Яриш.

⚡️ Речниця Білого дому Джен Псакі: Джо Байден планує підписати законопроект про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

Нагадаємо, палата представників США 28 квітня затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України. Перед цим, 7 квітня, сенат США одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни (ленд-лізу).

Ленд-ліз: що це за програма?

Програма ленд-ліз - це допомога, яку США надавали союзникам антигітлерівської коаліції в період від 1941 до 1945 року. Її можна перекласти з англійської мови як "давати в борг і в оренду" (Lend Lease). В США тоді надали країнам Європи близько 60 млрд доларів допомоги. На нинішні ціни ця сума складає 700 млрд доларів.

Політичний консультант, керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнк повідомомив, що закон про ленд-ліз має чотири основні переваги для України:

скорочення терміну надання військової допомоги;

розширення тієї допомоги, яка надається Сполученими Штатами;

допомога Україні стане пріоритетним завданням в оборонній та безпековій сферах США;

Україна у перспективі зможе отримувати будь-яку зброю, на яку подаватиме запит.

На думку багатьох експертів, запровадження цієї програми зможе сильно спростити бюрократичні тяганини в наданні США допомоги Україні. Адже зараз будь-які процеси з постачання зброї проходять через різних американських чиновників, що значно гальмує весь процес. Для самих Сполучених Штатів ленд-ліз також корисний. Ця програма позитивно вплине на американську економіку та підніме рейтинг президента Джо Байдена.

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