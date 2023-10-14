Син Ердогана приєднався до маршу на підтримку палестинців у Стамбулі: фото

Натовп із понад 1000 людей йшов із палестинськими та турецькими прапорами, скандуючи гасла з критикою Ізраїлю та Сполучених Штатів.

У суботу, 14 жовтня, в турецькому місті Стамбулі пройшов багатолюдний марш на підтримку палестинців у Секторі Гази, по якому Ізраїль завдає жорстоких ударів у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС 7 жовтня. До цієї ходи долучився син президента Туреччини Білал Ердоган.

Про це повідомляє Associated Press.

На цьому марші сина турецького лідера супроводжували колишній міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп.

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“Давайте чітко висловимо нашу позицію, ми повинні принаймні висловити свої почуття”, — пояснив свою присутність Ердоган-молодший.

Натовп із понад 1000 людей йшов із палестинськими та турецькими прапорами, скандуючи гасла з критикою Ізраїлю та Сполучених Штатів.

У розмові з AP колишній спікер турецького парламенту Мустафа Сентоп, який супроводжував сина президента, додав, що “кожен, хто має совість, незалежно від раси чи релігії, демонструє свої почуття щодо цього геноциду”, маючи на увазі бомбардування Ізраїлем території Сектора Гази.

Нагадаємо, 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Гази. Палестинські джерела повідомляють, що під час ізраїльської атаки на Сектор Гази загинули десятки людей, які евакуювалися.

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