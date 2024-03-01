Син колишнього українського мера очолив “представництво Херсонської області” в Москві

Володимир Боделан давно втік з України та перебуває в розшуку від 2016 року.

У Москві 2 лютого 2024 року офіційно відкрилися "представництва" окупаційної влади Запорізької та Херсонської областей як "суб'єктів РФ". Херсонське “представництво” при уряді РФ очолив Володимир Боделан, який втік з України, – син колишнього мера Одеси Руслана Боделана, який був головою обласного міста від 1998 до 2002 рік.

Про це повідомив Центр журналістських розслідувань.

У держреєстрі РФ "представництва" окупованих українських територій значаться як "органи державної влади суб'єктів РФ", які здійснюють взаємодію між обласною адміністрацією та вищими органами виконавчої влади Росії.

За словами гауляйтера Володимира Сальдо, тепер Боделан представлятиме інтереси Херсонської області у столиці.

Але розслідувачі стверджують, що головними турботами представництв "суб'єктів" зі столицями в Генічеську й Мелітополі будуть "зустрічі-проводи чиновників" і "лобіювання інтересів місцевих бариг у коридорах російської влади".

"Однак завдання спецслужб РФ, безсумнівно, будуть у пріоритеті", – йдеться у матеріалі.

Що відомо про Володимира Боделана

Від грудня 2010 року Володимир Боделан обіймав посаду начальника Головного територіального управління МНС на Одещині.

За його керівництва 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок виникла пожежа внаслідок масових заворушень між проукраїнськими активістами та антимайданівцями. Через ці трагічні події загинули 42 особи.

Після цього Боделана було відсторонено з посади та через кілька місяців звільнено.

За даними слідства, причиною масової загибелі людей 2 травня 2014 року стали дії Володимира Боделана, який перебував на місці пожежі й наказав пожежним розрахункам не виїздити на виклик.

Проти Володимира Боделана було відкрито кримінальне провадження за ст. 135 ч. 3 КК України (залишення у небезпеці, яке призвело до смерті або інших тяжких наслідків).

2016 року підозрюваного було оголошено в розшук, але до цього часу він уже встиг втекти з України до анексованого Криму.

2017 року стало відомо, що Володимир Боделан отримав російське громадянство і продовжив кар'єру, отримавши посаду начальника "кримської філії" Центру стратегічних досліджень цивільного захисту МНС РФ.

Під час журналістського розслідування було отримано відомості, що після окупації Херсонської області Володимир Боделан став заступником Сальдо.

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