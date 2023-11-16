Син Медведєва і родичка Путіна потраплять під нові європейські санкції — The Guardian

Британське видання припускає, що включення родичів високопосадовців, зокрема самого Путіна, викличе гнів у Кремлі

Європейська комісія пропонує запровадити 12-й антивоєнний пакет санкцій проти Москви, який торкнеться багатьох фізичних осіб, серед яких - син заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та родичка російського президента Володимира Путіна.

Про це в четвер, 16 листопада, повідомило британське видання The Guardian.

Серед 47 осіб, яких комісія хоче додати до чинних санкційних списків, є донька двоюрідного брата Путіна Анна Цивільова — дружина губернатора Кемеровської області РФ, яка очолює фонд “захисників вітчизни”, що підтримує російських солдатів, які воюють в Україні.

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Також у розширеному списку є Ілля Медведєв, ім'я та дата народження якого збігаються з ім'ям і датою народження єдиного сина російського експрезидента. Його звинувачують в організації дезінформаційної та пропагандистської кампанії в Україні .

Британське видання припускає, що включення родичів високопосадовців, зокрема самого Путіна, викличе гнів у Кремлі.

Нагадаємо, 15 листопада Європейська Комісія передала Раді ЄС проєкт 12-го пакета санкцій проти Росії за війну проти України. Єврокомісія пропонує поширити санкції на ще 120 осіб і компаній, які зіграли роль "у підриві суверенітету та територіальної цілісності України".

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