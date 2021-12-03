Син міністра оборони Сальвадору загинув в авіакатастрофі над Тихим океаном

Вйськовослужбовці на момент авіакатастрофи перебували на спеціальному завданні.
У Сальвадорі неподалік туристичного району Коста-дель-Соль зазнав аварії один із літаків військово-повітряних сил країни. У результаті авіакатастрофи загинуло три людини, зокрема, син міністра оборони Сальвадора Меріно Монроя.
Про це повідомляє видання The Associated Press.
У Twitter оборонного відомства країни підтвердили факт трагедії й уточнили, що у списку загиблих значиться Херардо Антоніо Меріно – син керівника Міноборони Сальвадора Меріно Монроя. Президент Найіб Букеле та перша леді Габріела де Букеле висловили свої співчуття у зв'язку із трагедією.
Також через аварію літака загинули капітан Карлос Гримальді та лейтенант Сантос Мінеро. Разом із сином міністра вони служили у Другій повітряній бригаді Сальвадору, яка дислокується поблизу Сан-Сальвадора, столиці країни.
Відомо, що члени екіпажу були залучені до пошуково-рятувальної операції. Вони шукали яхту, яка пропала днем раніше.
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