Син міністра оборони Сальвадору загинув в авіакатастрофі над Тихим океаном

Син міністра оборони Сальвадору загинув в авіакатастрофі над Тихим океаном

Вйськовослужбовці на момент авіакатастрофи перебували на спеціальному завданні.

У Сальвадорі неподалік туристичного району Коста-дель-Соль зазнав аварії один із літаків військово-повітряних сил країни. У результаті авіакатастрофи загинуло три людини, зокрема, син міністра оборони Сальвадора Меріно Монроя.

Про це повідомляє видання The Associated Press.

Також читайте Гватемалець пролетів до США на шасі літака і вижив

У Twitter оборонного відомства країни підтвердили факт трагедії й уточнили, що у списку загиблих значиться Херардо Антоніо Меріно – син керівника Міноборони Сальвадора Меріно Монроя. Президент Найіб Букеле та перша леді Габріела де Букеле висловили свої співчуття у зв'язку із трагедією.

Також через аварію літака загинули капітан Карлос Гримальді та лейтенант Сантос Мінеро. Разом із сином міністра вони служили у Другій повітряній бригаді Сальвадору, яка дислокується поблизу Сан-Сальвадора, столиці країни.

Відомо, що члени екіпажу були залучені до пошуково-рятувальної операції. Вони шукали яхту, яка пропала днем раніше.

Читайте також: