Син Трампа боїться, що Третя світова війна почнеться ще до президентства його батька

Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США Дональда Трампа, звинуватив військово-промисловий комплекс у спробі розв'язати Третю світову війну ще до приходу його батька до влади.

Про це він написав у своєму повідомленні у мережі Х (раніше Twitter), відреагувавши на повідомлення ЗМІ про дозвіл від адміністрації президента США Джо Байдена на використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії.

Також читайте У Кремлі прокоментували дозвіл на удари по РФ західною далекобійною зброєю

"Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче встигнути розпочати Третю світову війну, перш ніж мій батько зможе досягти миру та врятувати життя”, - написав син обраного президента США.

Дональд Трамп-молодший істерично звинуватив “паліїв війни” у бажанні заробити якомога більше грошей та назвав їх недоумками.

“Необхідно забезпечити трильйонний дохід. Життя людей? Їм байдуже! Імбецили!" - написав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив використання Україною американських ракет великої дальності для ударів усередині Росії. Після цього стало відомо, що Франція та Британія теж дозволили Україні завдати ударів вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow.

Читайте також: