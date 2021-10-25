Син Трампа продає футболки зі звинуваченням Алека Болдвіна у вбивстві: фото

Син Трампа продає футболки зі звинуваченням Алека Болдвіна у вбивстві: фото

У сім’ї колишнього президента США мають антипатію до актора, який пародіював Дональда Трампа та називав його “психом”.

На особистому сайті сина експрезидента США Дональда Трампа-молодшого з’явилося оголошення про продаж футболки із написом, в якому актор Алек Болдвін звинувачується у вбивстві.

У повідомленні йдеться, що таку ексклюзивну річ можна придбати всього за 27,99 долара за штуку.

На футболці, яку продає Дональд Трамп-молодший, зроблено напис "Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей".

Таким чином син експрезидента нагадав про його давню суперечку з Алеком Болдвіном, який є переконаним прихильником Демократичної партії, з приводу необхідності обмежити продаж зброї в США. Як справжній республіканець Трамп-молодший впевнений, що обмеження для продажу зброї не потрібні.

Також читайте Вбивство Галини Гатчінс: поранений Болдвіном режисер вперше прокоментував інцидент

Алек Болдвін також заслужив антипатію з боку сім’ї Трампа через те, що регулярно пародіював президента США в шоу Saturday Night Live та називав його “психом" і "соціопатом".

Нагадаємо, під час знімання однієї з сцен вестерну "Іржа" Алек Болдвін вистрелив із пістолета, який мав бути заряджений холостими набоями. В результаті режисер Джоел Соуза отримав поранення ключиці, а 42-річна операторка, уродженка України Галина Гатчинс загинула.

Новини світу: оприлюднили нові подробиці трагедії в Голівуді

Після смертельного інциденту Алек Болдвін заявив. що скасовує усі інші проєкти.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання