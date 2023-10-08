Син Трампа заявив, що за два дні війни в Ізраїлі побачив більше відео, ніж з України

Платформа GeoConfirmed відповіла, що зібрала понад 23 тисячі відео про війну в Україні

Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки".

Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).

“Як це можливо, що я за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?” — сказав Трамп-молодший.

Глобальна геолокаційна платформа GeoConfirmed відповіла йому, що за понад півтора року назбирала щонайменше 23 тисячі відео про війну в Україні.

"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", — відповіла GeoConfirmed і додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на події в тому чи іншому регіоні.