Син Трампа заявив, що за два дні війни в Ізраїлі побачив більше відео, ніж з України

Платформа GeoConfirmed відповіла, що зібрала понад 23 тисячі відео про війну в Україні
Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки".
Про це він написав у соцмережі Х (Тwitter).
“Як це можливо, що я за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?” — сказав Трамп-молодший.
Глобальна геолокаційна платформа GeoConfirmed відповіла йому, що за понад півтора року назбирала щонайменше 23 тисячі відео про війну в Україні.
"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", — відповіла GeoConfirmed і додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на події в тому чи іншому регіоні.
Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.
За останніми даними, за два дні конфлікту загинуло вже 600 людей. Також відомо про дві тисячі поранених.
ХАМАС захопив кілька десятків заручників в Ізраїлі, серед яких цивільні та військові. Частину з них уже звільнили. За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.
За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок