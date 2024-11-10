Син Трампа звернувся до Зеленського із заявою про допомогу Україні

Син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" через 38 днів.

Про це написав Дональд Трамп-молодший в Instagram.

Саме через 38 днів виборці мають офіційно затвердити перемогу у виборах Дональда Трампа.

Дональд Трамп-молодший зробив заяву в Instagram Фото: скрин donaldjtrumpjr

"У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги", - глузливо написав Дональд Трамп-молодший.

Нагадаємо, 20 січня в США відбудеться інавгурація 47-го президента.

Додамо, що другий президентський термін Дональда Трампа може мати руйнівні наслідки. Професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма зазначив, що найбільше від цього може втратити Україна.

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