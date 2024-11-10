Син Трампа звернувся до Зеленського із заявою про допомогу Україні

Трамп-молодший заявив, що Україна втратить підтримку США.
Син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" через 38 днів.
Про це написав Дональд Трамп-молодший в Instagram.
Саме через 38 днів виборці мають офіційно затвердити перемогу у виборах Дональда Трампа.
"У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги", - глузливо написав Дональд Трамп-молодший.
Нагадаємо, 20 січня в США відбудеться інавгурація 47-го президента.
Додамо, що другий президентський термін Дональда Трампа може мати руйнівні наслідки. Професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма зазначив, що найбільше від цього може втратити Україна.
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