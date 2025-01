Син вийшов на прогулянку з мертвою 100-річною мамою – фото

У Ріо-де-Жанейро, Бразилія, чоловік вивіз свою мертву матір на прогулянку в кріслі колісному, чим шокував перехожих. Подібна історія сталася минулого року в цьому ж місті, коли жінка привезла свого мертвого дядька до банку і намагалася взяти на нього кредит.

22 січня цього року син вивіз на вулицю тіло 100-річної Аврори ду Насіменто Маркес. Вона померла днем раніше, повідомляє Need To Know.

Один місцевий житель закричав на нього: "Ти все зіпсував".

Її тіло було розкинуте на кріслі, яке стояло посеред дороги. Голова жінки була накрита тканиною, але руки і ноги були оголені.

Чоловік вийшов на вулицю з мертвою 100-річною мамою / Фото: скриншот з відео

На вулицю, викликали поліцію, яка забрала її тіло до моргу. Її сина забрали до поліцейського відділку для допиту.

Згідно з його свідченнями, 7 січня йому і його матері погрожували виселенням з їхнього будинку. Приблизно в той же час літня жінка втратила здатність пересуватися.

У вівторок, 21 січня, вона лежала в ліжку, їй стало погано, і незабаром вона померла. Її син викликав швидку допомогу, і лікарі прибули до будинку. Вони констатували смерть матері і сказали йому, що соціальні служби займуться вивезенням тіла. Син нібито чекав, але ніхто так і не прийшов, тому він вирішив посадити маму в крісло і відвезти її до центру соціальної допомоги.

Дорогою він зіткнувся з місцевими жителями, які звинуватили його у вбивстві матері. Він стверджує, що під час сутички на нього напали. Однак поліцейські стверджують, що у нього не було видимих ушкоджень, коли його доправили до поліцейського відділку.

Причину смерті Маркес розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Бразилії інфлюєнсер і бізнесмен помер під час набивання величезного тату. У бізнесмена зупинилося серце після введення наркозу.

Читайте також: