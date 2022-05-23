Син Жириновського змінив прізвище, взяв інші ініціали та вирушить промотувати спадщину батька на "клятий" Захід

Старший син українофобського російського політика Володимира Жириновського, про смерть якого стало відомо 6 квітня, Ігор Лебедєв вирішив не йти тим же шляхом, що і його батько. Він вирішив змінити ім'я, по-батькові та прізвище.

Як повідомляють ЗМІ, тепер його звуть Давид Олександрович Гарсія і він не планує залишатися в "вєлікой Росії". Уже Давид, а не Ігор планує виїхати до Іспанії, де має багато елітної нерухомості.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Просто класика російського імперського патріотизму. Батько сколотив капітали, вішаючи локшину на вуха про велич Росії недалеким російським пролам. А діти та онуки зрештою запакували валізи і вирушили промотувати спадщину на "клятий" Захід, залишивши обдуреним фанатам біснуватого Жирика війну, бідність та вічні санкції", - написав журналіст.

Фото з відкритих джерел

Тим часом, як російські політики нажилися на власному народові на кілька поколінь наперед, якийсь Ванька згорить у танку під час штурму Сєвєродонецька і залишиться в степах Донбасу безіменним, але захистить "честь і славу вєлікой Росїї".

За даними російського видання, політик від 2014 року перебуває під санкціями ЄС. Змінивши прізвище та ініціали, він намагається обійти їх. Зміна імені сталася на початку липня 2021 року. За два тижні до цього Лебедєв заявив, що йде з політики. Відповідно до сайту Державної думи, повноваження він при цьому не склав і обіймав посаду заступника голови нижньої палати до 11 листопада 2021 року. У виборах до Думи нового скликання не брав участь.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо про смерть головного блазня Путіна — Володимира Жириновського. Скандальному пропагандистові було 75 років, а останні місяці російські ЗМІ ховали політика вже кілька разів - то через коронавірус, то через проблеми з серцем.

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