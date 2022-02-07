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Сина відомого натураліста Стіва Ірвіна ледь не з'їв величезний крокодил

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Сина відомого натураліста Стіва Ірвіна ледь не з'їв величезний крокодил

Australia Zoo

Сам зірка "Мисливців на крокодилів" Стів Ірвін помер під час зйомок документального фільму. Його вдарив струмом скат.

Величезний крокодил ледь не з’їв 18-річного Роберта Ірвіна, сина всесвітньо відомого австралійського натураліста і телеведучого Стіва Ірвіна.

Про це інформує Daily Mail.

Роберт був змушений тікати щодуху, рятуючи своє життя, коли величезний 350-кілограмовий крокодил накинувся на нього в Австралійському зоопарку.

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

18-річний син легендарного Стіва Ірвіна перевіряв, чи комфортно крокодилові Касперу в новому сердовищі. Спочатку все відбувалося спокійно, проте 3,7-метровий звір проігнорував їжу, яку запропонував Роберт, і кинувся для хлопця.

Роберт був змушений бігти. На кадрах видно, що він ледве вирвався з щелеп крокодила.

У 2006 році батько Роберта Стів Ірвін помер під час зйомок документального фільму на Великому Бар'єрному рифі в Австралії. Його вдарив струмом скат. Стів Ірвін всесвітню популярність отримав завдяки роботі над серіалом "Мисливці на крокодилів".

Стів Ірвін / © Getty Images
Стів Ірвін / Getty Images
© visualhunt.com
visualhunt.com

Нагадаємо, що у Флориді мисливець упіймав 80-річного величезного алігатора, який харчувався худобою.

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