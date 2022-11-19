Синці на руках, як у королеви Єлизавети: неврологиня розповіла про зовнішність і стан здоров'я Путіна

Під час публічного виступу російського диктатора Володимира Путіна на Валдайському форумі увагу ЗМІ привернули кисті його рук, на яких були "сліди від крапельниць". Схожі синці синці мала британська королева Єлизавети ІІ, коли вона за кілька днів до смерті зустрічалася з тодшньою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс.

В інтерв'ю НВ лікарка-неврологиня Олександра Щебет розповіла про зміни у зовнішності Путіна та його стан здоров'я.

Вона каже, що протягом останнього часу симптоми, які були в Путіна, такі й лишилися. Коментуючи інформацію у ЗМІ про синці на руках, медикиня каже, що плями можуть бути синцями від встановлення внутрішньовенного катетеру. За її словами, його вставляють під час отримання тривалої терапії.

"Проводиться якесь лікування внутрішньовенно. Для того, щоб постійно не колоти вену, ставлять катетер. Але, враховуючи вік і наявні захворювання, судини стають ламкі й з’являються такі синці. Згадайте останню прижиттєву фотографію королеви Великої Британії Єлизавети II, коли вона потискала руку новообраній прем'єрці Ліз Трасс, то у монарха на руці був схожий синець. Це говорило про те, що королева приймала досить серйозну терапію. У випадку із Путіним історія така ж сама", - каже Олександра Щебет.

Неврологиня вважає, що у російського президента не початкова стадія хвороби Паркінсона - вона триває вже певний час. Видно це, наголошує вона, "по клініці, по тому, як вона себе проявляє".

Своєю чергою, онкологічне захврювання "неминуче веде до летального кінця", зауважила Щербет.

"Втім, точно не відомо, чи інформація про онкологічне захворювання правда, як довго він на цю онкологію хворіє, і чи це саме вона. Але якщо це правда, то виживаність пацієнтів із онкологією підшлункової залози в п’ятирічному періоді досить невисока", - пояснила лікарка.

Слід зауважити, що увагу на кисті рук глави Кремля звернув британський телеканал Sky News, який процитував ексголову Генштабу Великої Британії генерала Річарда Данната. За його словами, синці на руках "фюрера" можуть свідчити про ін'єкції, які туди вводять, бо це вже неможливо робити в інші частини тіла. Свєю чергою таблоїд The Sunповідомив, що диктатор одночасно страждає на хворобу Паркінсона на ранній стадії, а також на рак підшлункової залози.

Нагадаємо, Путін сильно кашляв та не міг завершити речення під час виступу на шостому саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії. У користувачів Інтернету одразу виникли підозри про негаразди зі здоров’ям Путіна.

Видання The Sun з посиланням на витік електронних листів Кремля пише, що Путіна регулярно “напихають” всілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін’єкціями, щоб зупинити поширення раку підшлункової залози, який йому нещодавно діагностували.

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