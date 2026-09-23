Сінді Кроуфорд не може оговтатися від смерті 27-річного сина: «Це найстрашніший кошмар для батьків»

Преслі Гербер / © Associated Press

Реклама

Американська супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає раптову смерть свого 27-річного сина Преслі Гербера. Модель та її родина досі не можуть усвідомити втрату.

Про це повідомляє Page Six із посиланням на джерела.

Реклама

За словами співрозмовників видання, Сінді та Преслі були дуже близькими, а вся родина мала теплі та тісні стосунки.

Реклама

«Сінді абсолютно спустошена. Вона не може оговтатися. Це найстрашніший кошмар для будь-яких батьків, і родина досі намагається пережити те, що сталося», — розповіло одне з джерел.

Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Перед смертю він перебував у реабілітаційному закладі в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Після звістки про трагедію представник родини попросив ЗМІ поважати їхнє приватне життя у цей надзвичайно складний і болісний період.

Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня у віці 27 років. Син Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера перебував у реабілітаційному закладі в Каліфорнії. Причину смерті офіційно поки не встановлено, а родина попросила поважати її приватність. Преслі, як і його сестра Кая, працював моделлю та співпрацював із відомими брендами. Протягом останніх років він відкрито говорив про проблеми з психічним здоров’ям і залежність та намагався підтримувати людей, які переживали подібний досвід.

Реклама

Новини партнерів