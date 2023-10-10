Сінгапур збільшить свою територію на 4% до 2030 року: яким способом (фото)

Сінгапур протягом пів століття незалежності бореться за розширення своєї території. Так, місто-держава насипало піску, щоб розширити свою берегову лінію та "відвоювати" землю у моря.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Сінгапур планує збільшити територію ще на 4% до 2030 року.

"Ми не плануємо назавжди втратити жодного дюйма землі. Сінгапур побудує суцільну лінію вздовж усього нашого узбережжя. Ми сприймаємо це дуже серйозно", - каже Хо Чай Тек, заступник директора PUB, урядового агентства, яке координує зусилля зі збереження берегів країни.

Приблизно третина території Сінгапуру розташована на висоті менше ніж 4,8 метри над рівнем моря, що є достатньо низьким для того, щоб повені могли спричинити серйозні фінансові втрати.

Деякі з найцінніших об’єктів Сінгапуру розташовані на вразливій території, як от хмарочоси з видом на набережну Марина-Бей, відомі своїм розкішним торговим центром і казино, і вежі, в яких розташовані гігантські банки, такі як сінгапурський DBS Group Holdings Ltd. та Standard Chartered Plc.

Укріплення берегової лінії у Сінгапурі / Фото: Bloomberg

Згідно з оцінками Bloomberg, за умови потепління на 1,5°C, нерухомість у місті вартістю $50 мільярдів зазнає високого ризику затоплення.

"Фактична вартість кожного квадратного метра в Сінгапурі зашкалює. Ця країна більш сприйнятлива до підвищення рівня моря, ніж практично будь-яка інша країна світу", - каже Бенджамін Хортон, професор Технологічного університету Наньян у Сінгапурі.

Прем'єр-міністр Лі Сянь Лун 2019 року заявив, що Сінгапуру доведеться витратити $100 мільярдів сингапурських доларів протягом наступних 100 років на захист від підвищення рівня моря. Відтоді уряд виділив 5 мільярдів у фонд захисту прибережної зони та захисту від повеней.

У Сінгапурі звели греблю Marina Barrage вартістю 226 мільйонів сінгапурських доларів. Всередині розташовані сім гігантських насосів, які відкачують надлишок води в море під час припливу та сильних дощів. Штучно створений бар’єр захищає 70% берегової лінії Сінгапуру. Але місту-державі доведеться зміцнювати та покращувати ці щити, оскільки тропічні шторми посилюються та рівень моря підвищується.

Греблю у Сінгапурі Marina Barrage / Фото: Bloomberg

Інститут гідроінформатики та Національний університет Сінгапуру будують комп’ютерну модель, яка показує комбінований вплив підвищення рівня моря та опадів на узбережжя Сінгапуру.

Після завершення моделі 2025 року це допоможе оцінити, які райони є найбільш вразливими, виходячи з прогнозованої глибини та тривалості повеней.

Урядові органи Сінгапуру влади вже розглядають створення бар’єрів від штормових хвиль, а також підвищення висоти берегових дамб водосховища; припливні ворота, які перекривають воду; і більше насипів.

Сінгапур також будує величезний додатковий термінал у своєму аеропорту на підвищенні, на понад 5,4 м над середнім рівнем моря.

Підприємства також беруть участь у цьому. Компанія з нерухомості City Developments Ltd. побудувала бар'єри та датчики рівня води в готелі St. Regis Singapore, торговому центрі Palais Renaissance і хмарочосі Republic Plaza.

На острів Пулау-Теконг, який розташований на північний схід від Сінгапуру, робітники стабілізують ґрунт і прокладають мережу складно спроєктованих дренажів і насосів.

Обладнання збирає та направляє дощову воду у ставок. Потім надлишок можна викачати в океан. Ця система разом із морськими бар’єрами дозволяє Сінгапуру повернути землю, яка розташована нижче рівня моря.

Нагадаємо, у Сінгапурі після понад п'яти років випробувань поліція представила для патрулювання аеропорту Чангі двох роботів (фото).

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