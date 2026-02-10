Сінгпаур допомагає РФ уникнути санкцій / © Associated Press

Російські танкери так званого «тіньового флоту» дедалі частіше зазначають Сінгапур як офіційний пункт призначення для постачання нафти.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Як зазначається, таким чином Москва намагається приховати реальних покупців російської нафти на тлі західних санкцій. За даними судноплавної аналітики, у січні танкери з РФ задекларували Сінгапур пунктом призначення приблизно для 1,4 млн тонн сирої нафти.

Це найвищий показник за кілька років і водночас нетипова практика для цього регіону.

Учасники ринку наголошують, що більшість таких суден фактично не заходять до порту Сінгапуру. Натомість нафта розвантажується поблизу узбережжя Малайзії або перевантажується на плавучі сховища.

Сінгапур використовується як умовний пункт призначення для маскування кінцевих маршрутів постачання. Така схема ускладнює відстеження руху нафти та знижує санкційні ризики для продавців і покупців.

«Зростання кількості умовних портів свідчить про труднощі зі збутом і скорочення кола покупців», — зазначив московський нафтовий трейдер.

Зміна маршрутів відбувається на тлі очікуваного скорочення імпорту російської нафти. Після нових торговельних домовленостей зі США ринок для РФ може ще більше звузитися.

Трейдери також зазначають, що Китай може залишитися єдиним великим клієнтом Росії. Водночас державні компанії КНР обережно ставляться до спотових закупівель через ризики вторинних санкцій.

Раніше для маскування маршрутів постачання використовували Порт-Саїд або Суецький канал, однак тепер кількість нечітких і формальних пунктів призначення суттєво зросла.

Раніше повідомлялося, що американські військові провели операцію із перехоплення судна Aquila II, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції після масованої атаки РФ.