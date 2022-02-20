"Синку, поговори зі мною, не плач": п’ятирічний хлопчик провалився до 25-метрової криниці, де у темряві провів три доби

Хлопчику спускали на мотузці їжу та воду.

В Афганістані хлопчик провалився в колодязь глибиною 25 метрів, де провів три дні перед тим, як його підняли на поверхню. Рятувальна операція тривала три дні, але на жаль, після того, як хлопчика вдалося дістати з криниці, він помер.

Про інцидент інформують TOLOnews, France 24, Daily Mail та Al Jazeera.

Відомо, шо інцидент стався 16 лютого в селі Шокаке афганської провінції Забул, що за 400 км на південний захід від Кабула. Хлопчик на ім'я Гайдар, якому за даними ЗМІ було 5 років, застряг у криниці після того, як зісковзнув на дорозі.

Рятувальна операція розпочалася одразу і спершу мала успіх — дитину вдалося забезпечити їжею та водою, а також його витягнули завдяки мотузці на 10 метрів, з ним навіть спілкувався батько. На відео, поширеному в соціальних мережах, чути, як батько запитує сина, чи з ним все гаразд.

"Гайдаре, поговори зі мною. Не плач. Ми працюємо, щоб витягти тебе", - каже батько.

"Добре, я говоритиму", - відповідав хлопчик.

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Проте незабаром від дитина перестали надходити будь-які звуки. Крім того, рятувальники наткнулися на великий камінь, який заблокував їм шлях. Зрештою до колодязя спустили камеру, і побачили, що хлопчик застряг ногами у вузькій частині колодязя, але міг рухати руками та верхньою частиною тіла.

У п'ятницю вранці, 18 лютого, дитину вдалося витягти живим. Хлопчинка під'єднали до кисню і понесли до медичного гелікоптера, але за кілька хвилин він помер.

Efforts underway to rescue Afghan boy trapped in well for more than 45 hours but no success yet.

Technical assistance is urgently needed.

Plz retweet to get attention of those who can help.#saveHaider#Zabul #Afghanistan pic.twitter.com/pvphU0pQuA — ‌Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022

Нагадаємо, у селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці. З’ясувалося, що приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників.

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