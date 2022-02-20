"Синку, поговори зі мною, не плач": п’ятирічний хлопчик провалився до 25-метрової криниці, де у темряві провів три доби

Хлопчику спускали на мотузці їжу та воду.
В Афганістані хлопчик провалився в колодязь глибиною 25 метрів, де провів три дні перед тим, як його підняли на поверхню. Рятувальна операція тривала три дні, але на жаль, після того, як хлопчика вдалося дістати з криниці, він помер.
Про інцидент інформують TOLOnews, France 24, Daily Mail та Al Jazeera.
Відомо, шо інцидент стався 16 лютого в селі Шокаке афганської провінції Забул, що за 400 км на південний захід від Кабула. Хлопчик на ім'я Гайдар, якому за даними ЗМІ було 5 років, застряг у криниці після того, як зісковзнув на дорозі.
Рятувальна операція розпочалася одразу і спершу мала успіх — дитину вдалося забезпечити їжею та водою, а також його витягнули завдяки мотузці на 10 метрів, з ним навіть спілкувався батько. На відео, поширеному в соціальних мережах, чути, як батько запитує сина, чи з ним все гаразд.
"Гайдаре, поговори зі мною. Не плач. Ми працюємо, щоб витягти тебе", - каже батько.
"Добре, я говоритиму", - відповідав хлопчик.
Проте незабаром від дитина перестали надходити будь-які звуки. Крім того, рятувальники наткнулися на великий камінь, який заблокував їм шлях. Зрештою до колодязя спустили камеру, і побачили, що хлопчик застряг ногами у вузькій частині колодязя, але міг рухати руками та верхньою частиною тіла.
У п'ятницю вранці, 18 лютого, дитину вдалося витягти живим. Хлопчинка під'єднали до кисню і понесли до медичного гелікоптера, але за кілька хвилин він помер.
Efforts underway to rescue Afghan boy trapped in well for more than 45 hours but no success yet.— Bismellah Pashtonml (@bpashtonmal) February 17, 2022
Technical assistance is urgently needed.
Plz retweet to get attention of those who can help.#saveHaider#Zabul #Afghanistan pic.twitter.com/pvphU0pQuA
Нагадаємо, у селі Вознесенське, що у Черкаській області, 62-річна жінка потрапила до криниці. З’ясувалося, що приводом для свідомої хованки стали телевізійні новини, після яких пенсіонерка зробила висновок про військовий напад загарбників.
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