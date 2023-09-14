Синові президента США Байдена загрожує 25 років ув’язнення: у чому його звинувачують

Обвинувальний висновок є першим випадком, коли сина або дочку чинного президента притягнуто до кримінальної відповідальності.

Сина президента США Джо Байдена звинуватили у трьох випадках брехні під час купівлі вогнепальної зброї. Якщо Гантера Байдена визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув'язнення, йдеться в заяві міністерства юстиції.

Про це в четвер, 14 вересня, повідомило ВВС.

Звинувачення Гантеру Байдену було висунуто після того, як спроби укласти угоду про визнання провини з прокурорами провалилися. Це перший випадок, коли сину чи дочці чинного президента США висунули офіційні звинувачення.

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Усі три пункти звинувачення стосуються того, що пан Байден нібито подав неправдиву інформацію на бланках під час купівлі вогнепальної зброї, коли він був споживачем наркотиків.

Зокрема, надані суду документи показують, що син чинного президента купував револьвер Colt у збройовому магазині штату Делавер у жовтні 2018 року. Він зберігав пістолет 11 днів.

На момент придбання зброї Гантер Байден активно вживав крек. Згідно з федеральними законами США, неправдива інформація в такій документації або володіння вогнепальною зброєю під час вживання наркотиків є злочином.

Раніше він визнав ці звинувачення під час переговорів про визнання провини з прокурорами.

Правові проблеми Гантера Байдена стали серйозною політичною проблемою через увагу республіканців і можуть мати великий вплив на вибори 2024 року, на яких кандидатом у президенти від демократичної партії буде його батько.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року колишньому президенту США Дональду Трампу у Федеральному суді Вашингтона оголосили звинувачення у змові заради спроби скасувати результати виборів у 2020 році, що призвело до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

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