Сіра шкіра та по три пальці на руках: у Конгресі Мексики показали тіла "іншопланетян" (фото)

Уфологи показали в Конгресі Мексики тіла двох "справжніх іншопланетян". Стверджується, що ці муміфіковані тіла належали "не людям" із гібридною ДНК.

Про це пише Daily Mail.

У Конгресі Мексики відбулися другі слухання у справі про дві нелюдські мумії, знайдені в Перу, яким, як стверджували раніше, 1000 років. Уфолог Хайме Мауссан привів із собою на слухання вчених, які заявили, що ці тіла належать справжнім живим істотам.

У вересні Мауссан уже представляв у Конгресі тіла двох дивних гуманоїдних істот зростом 1 метр, які мають дуже худі тіла, сіру шкіру, великі голови та три пальці на руках і ногах.

Дослідники заявили, що не було абсолютно ніякого людського втручання у фізичне та біологічне формування цих істот, і водночас вони, найімовірніше, мають земне походження.

Хоча Мауссан твердо відстоював свої докази того, що дві мумії дивних істот справжні, презентація зазнала критики з боку багатьох експертів, які знову назвали це містифікацією.

Минулого разу під час представлення "іншопланетян" у Конгресі Мексики Мауссан заявив, що ці мумії не є частиною земної еволюції, а також що їх знайшли не на місці аварії НЛО.

З його слів, це були розумні істоти, і вони жили поруч із людьми в далекому минулому. Але історія їхнього походження залишається загадкою.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Пентагоні завили, що військові досліджують понад 500 випадків появи НЛО. Але наявних даних також недостатньо, щоб встановити, чим є більшість цих об'єктів. Хоча понад 160 невідомих літальних об'єктів визнали повітряними кулями.

Американські військові заявили про те, що в архівах ВМС США є велика кількість відео з НЛО. Але показувати ці відео громадськості поки що зарано, і для цього є свої причини.

Американське космічне агентство NASA зібрало групу з 16 експертів, яка протягом дев'яти місяців досліджуватиме повідомлення про неопізнані повітряні явища.

Пентагон показав нещодавно розсекречене відео із НЛО, яке 2022 року зафіксували над зоною бойових дій на Близькому Сході. Проте американці не бачать ознак того, що це може бути позаземний об'єкт.

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