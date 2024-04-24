"Сірий" паспорт: як українці за кордоном обходять обмеження щодо консульських послуг

У деяких країнах Європи українці можуть отримати так званий паспорт іноземця, який дозволяє тимчасово не оформлювати українські документи, що посвідчують особу.

Намагаючись повернути на Батьківщину ухилянтів, влада обмежила права військовозобов'язаних українців, які втекли від мобілізації за кордон. Зокрема, після набуття чинності законом про мобілізацію №10449 у травні 2024 року, чоловіки без військово-облікових документів не зможуть отримати нові документи у дипломатичних установах України. Зміни в законодавстві змусили українців за кордоном шукати альтернативні шляхи отримання дійсних документів, зокрема – "сірого" паспорту, який можуть отримати іноземці та особи без громадянства у різних країнах.

Про це пише "Телеграф".

"Сірий" паспорт іноземця дозволяє легально перебувати на території країни, а також надає низку прав, що відрізняються залежно від країни, яка його видала. Зазвичай, "сірий" паспорт видають на строк від одного до п'яти років, після закінчення якого документ необхідно поновлювати.

Такі документи українцям видають кілька країн:

Польща;

Естонія;

Латвія;

Німеччина;

Фінляндія.

У Польщі тимчасове посвідчення TZTC видають органи Прикордонної служби тим іноземцям, які подали заяву про надання їм міжнародного захисту і дозволяє легально перебувати на території країни.

У Німеччині так званий "дорожній документ іноземця" видають тим, хто вже має статус біженця, але отримати цей "сірий" паспорт досить складно. Він дозволяє не тільки перебувати на території ФРН, а й подорожувати до інших країн ЄС без візи.

У Латвії та Естонії можна отримати особливий документ – "паспорт негромадянина". Він також дозволяє подорожувати до країн Шенгенської зони, а в Естонії його власник навіть може голосувати на муніципальних виборах та претендувати на отримання громадянства за умови успішного складання іспиту на знання мови, історії та конституції країни.

Паспорт іноземця можна отримати й у Фінляндії. Видають його всім, хто отримав посвідку на проживання у країні як особа, яка потребує захисту, однак цей документ не дає права подорожувати за межі Фінляндії.

Нагадаємо, нардепка "рознесла" заборону на консульські послуги для чоловіків. Ірина Фріз нагадала, що в законі про мобілізацію не передбачено заходів щодо припинення всіх консульських дій.

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