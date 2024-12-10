Росія не зможе зберегти контроль над сирійськими військовими базами, де впав режим Башара аль-Асада. Хоч Росія дуже цього прагне.

Таку думку висловив військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого ранку у відставці Володимир Заблоцький в етері Радіо NV.

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"Вони хотіли би зберегти цей контроль. Це їм безкоштовно Асад передав на багато років. Але, я вбачаю іншу загрозу - вони будуть намагатися підкупити, скажімо так, місцеві регіональні влади, які там будуть... і відокремлять цю ділянку узбережжя, щоб укласти прямий договір з алавітами, а це їхні території - сирійська меншість, і з перспективою того, щоби там вони і залишилися", – запевнив експерт.

За його припущенням, Ердоган не дозволить їм цього зробити, і зробить усе, щоби Путін забрався з Близького сходу.

Нагадаємо, частина відповідальності за злочини Башара Асада проти народу Сирії лежить і на Росії, яка підтримувала цей режим та допомагала йому завдавати ударів по мирних жителях.

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