Сирія готує для Росії 40 тисяч бойовиків: чому найманці погоджуються воювати в Україні

Сирія готує для Росії 40 тисяч бойовиків: чому найманці погоджуються воювати в Україні

За даними розвідки, під час вербування сирійським бойовикам обіцяють, що вони виконуватимуть функції поліції на окупованих територіях України. Інші ж найманці розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

За інформацією воєнної розвідки України, президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків. Найближчим часом РФ планує перемістити з Сирії до Білорусі та на свої території озброєння, військову техніку та інші ресурси для забезпечення російських окупаційних військ.

Про це повідомляє сьогодні, 17 березня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня, для участі в бойових діях проти України, з воєнної бази Хмеймім (САР) до Росії було відправлено 150 найманців", - йдеться у повідомленні.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть лише поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом, за даними розвідки, серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух" сирійців.

До того ж, нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях з українськими військовими. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях, кажуть у розвідці.

"Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС", - інформує ГУР.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що бойовики з Сирії не загрожують ЗСУ, оскільки вони не вміють воювати в тих умовах, які зараз є в Україні.