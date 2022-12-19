Сирія різко збільшила імпорт пшениці з анексованого Росією Криму за допомогою підсанкційних кораблів

Сирія у 2022 році різко збільшила імпорт пшениці з анексованого Росією півострова Крим.

Про це пише Reuters.

Джерело зазначає, що для вивезення пшениці використовують "маловідомий флот кораблів", які перебувають під санкціями США.

Reuters додає, що Росія все ще контролює частину сільськогосподарських територій України – Херсонщину та Запоріжжя.

Україна каже, що принаймні частина зерна, яке пройшло через Севастополь, була вивезена з українських територій після вторгнення Росії. Посольство України в Бейруті, яке відстежує вантажі, що надходять до Сирії, вважає, що 500 тис тонн награбованого українського зерна прибуло до Сирії з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, ми писали подробиці про продовольчу кризу, яку влаштувала РФ.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що дію "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

Зазначимо, станом на 19 грудня РФ втратила у війні від 24 лютого щонайменше 98 800 військових. За добу ЗСУ ліквідували 520 російських загарбників.

Читайте також: