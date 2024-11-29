Сирійська опозиція увійшла в Алеппо, а Асада вже побачили у Москві: що відбулось за добу

Сирійська опозиція увійшла до столиці провінції Алеппо (Халеб). Про цю подію пишуть провідні ЗМІ світу. Повстанці знімають відео, на яких вони пересуваються історичним центром міста, зривають прапори режиму Асада і Путіна, а також демонструють захоплену зброю.

"Наші війська почали входити в місто Алеппо", - заявило новостворене командування військових операцій повстанської коаліції, повідомляє CNN.

Вхід до Алеппо - це продовження блискавичного кількаденного наступу під назвою “Стримування агресії”, причиною якого в опозиції називають зростання кількості обстрілів російською та сирійською арміями районів, що підконтрольні повстанцям.

Ми писали раніше про захоплення десятків населених пунктів поблизу Алеппо, але вже станом на ранок їхня кількість зросла і змінюється постійно.

Велика радість у Сирії... Приймаю вітання від своїх українських друзів тут!



Slava Ukraini!!



Free Syria! pic.twitter.com/6Ppu6oSCF9 — Sidra Ali (@sidra_aliw) November 29, 2024

Далі ми розкажемо що відбулось за останню добу. Сирійське питання важливе для українців, тому що це змушує Росію змінювати свій фокус з українського фронту на Близький Схід, де розташована російська військово-повітряна база в провінції Латакія. Раніше Москва пишалась тим, що зберегла при владі клан Асадів.

“Ми маємо можливістю поговорити по всьому комплексу наших відносин, ми не бачилися давно вже. Звичайно, мені дуже цікава ваша думка щодо того, як ситуація в регіоні загалом розвивається. На жаль, вона має тенденцію до загострення, ми це бачимо. Це стосується і Сирії безпосередньо», - сказав Путін в липні 2024 року на зустрічі з Асадом, який визнав анексію українських регіонів.

Доба на сирійському фронті

Отже, за добу повстанці захопили понад десяток населених пунктів, підійшли своїми силами впритул до Алеппо і невеликими групами просочуються вглиб столиці провінції.

Про кінцеву мету опозиційних формувань інформації немає. Тому важко судити як довго зберігатиметься така висока наступальна інтенсивність.

За інформацією турецького інформагентства “Анадолу”, опозиційні формування, в яких лідерство належить угрупованню Гаят Тахрір аш-Шам, встановили контроль над 70 населеними пунктами.

Absolutely historic footage from #Aleppo tonight.



Rebel forces reached the statue of Bashar's deceased brother Bassel al-Assad at the eastern edge of the New Aleppo district, taking down the regime flag.#Syria. pic.twitter.com/oacvTCwIZM — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 29, 2024

Своєю чергою, Al-Jazeera пише із посиланням на опозиційні джерела про контроль понад 47 сіл. "Вони взяли під контроль сільську місцевість на заході Алеппо. Але, звичайно, вони перебувають близько до центру міста Алеппо... Також опозиційні угруповання взяли під контроль трасу М5, яка є дуже потужним логістичним і військовим маршрутом перекидання", - йдеться у публікації. "Враховуючи ситуацію на півдні Лівану, опозиція побачила можливість відвоювати ці місця у сирійського уряду", - додали в опозиції.

Крім того, в сусідній провінції Ідліб, куди після перемир’я відступили опозиційні сили, захоплено Саракіб - стратегічно важливе місто.

За даними іранського напівофіційного інформаційного агентства Tesnim, яке відоме своєю близькістю до Корпусу вартових ісламської революції, бригадний генерал Пурхашімі, якого репрезентують як «військового радника», загинув внаслідок атаки сирійської опозиції під Алеппо.

По позиціях опозиції наносять авіаційні, артилерійські удари.

Офіційні сирійські військові заявили, що вони протистоять "великому нападу", і стверджують, що вони "зміцнюють всі позиції на різних фронтах", але багато жителів міста кажуть, що сили режиму відступили з кількох районів у західній частині Алеппо, пише CNN.

Як повідомляється на сайті Сирійської обсерваторії з прав людини, що базується в Лондоні, від ранку середи, 27 листопада, винищувачі Росії та сирійського режиму завдали 57 авіаударів по різних позиціях в Ідлібі та Алеппо.

Крім того, повстанці розмістили в Інтернеті відео, на яких видно, що вони використовували безпілотники, нову для них зброю.

Турецьке агентство "Анадолу", яке веде репортажі з Ідлібу, також повідомило, що рано вранці в п'ятницю повстанці атакували військову авіабазу на південний схід від Алеппо за допомогою безпілотників, знищивши один гелікоптер. За повідомленням, опозиційні групи захопили важке озброєння, склади і військову техніку, що належали урядовим військам, під час свого просування.

В Сирійській обсерваторії з прав людини стверджують, що загалом за ці кілька діб боїв загинуло 144 повстанця, з яких 121 належали до угруповання Гаят Тахрір аш-Шам, і 23 члена “Національної армії”.

З боку урядової армії в Обсерваторії нарахували 87 вбитих військових, включно з чотирма офіцерами, а також 25 військових, які належать до тих, кого підтримує Іран.

Жертви серед цивільного населення

Кількість мирних жителів, які загинули в результаті авіаударів 29 листопада у містах Аль-Атареб і Дарат Ізза в сільській місцевості Алеппо, зросла до 19 осіб, у тому числі четверо дітей і три жінки.

Серед загальної кількості загиблих було 15 мирних жителів, у тому числі четверо мирних жителів і дві жінки, які були вбиті під час масового вбивства, вчиненого російськими винищувачами в місті Аль-Аттарб на заході Алеппо.

Загалом вбитими вважаються 24 особи. Головна причина - авіабомбардування російською авіаією населених пунктів.

Москва заговорила

29 листопада нарешті заговорив Кремль. Москва вважає атаку бойовиків на сирійське місто Алеппо зазіханням на суверенітет Сирії, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков. “І ми виступаємо за те, щоб влада Сирії швидше навела лад у цьому районі і відновила конституційний порядок”, - додав він.

Також розповсюджується інформація про те, що Башар Асад нібито втік із країни і перебуває в Москві. Пєсков утримався від відповіді, що, звичайно, породжує ще більше чуток стосовно того, наскільки сильно режим конролює ситуацію в країні без втручання РФ.

При чому тут “Хезболла”

Багато міжнародних оглядачів вказують на той факт, що наступ почався саме в момент, коли Ізраїль наносив нищівні удари по позиціях терористичної організації "Хезболла" в Лівані, максимально послабивши її бойові спроможності.

За словами Рамі Абдуррахмана, голови Сирійської обсерваторії із прав людини, саме "Хезболла" була "головною силою", яка контролювала Алеппо.

Агентство AP передає, що у телефонній розмові зі своїм сирійським колегою міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав напади повстанців у Сирії "змовою, організованою США та сіоністським режимом після поразки режиму в Лівані та Палестині".