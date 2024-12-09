Сирійські повстанці узгодили свій наступ із Туреччиною — джерела Reuters

Послання повстанців Анкарі було чітким: вони повідомили, що Туреччині не потрібно втручатися, натомість просто дати їм діяти.

Сирійські повстанці майже пів року тому попередили Туреччину про плани масштабного наступу для повалення режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, Туреччина, яка довгий час могла бути основним спонсором сирійської опозиції, надала мовчазне схвалення дій.

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Зазначається, що Анкара раніше виступала проти таких масштабних операцій через побоювання щодо нової хвилі біженців.

Таким чином, повстанці поділилися деталями своїх планів із Анкарою після провалу дипломатичних спроб врегулювати конфлікт між Туреччиною та Асадом.

При цьому, послання повстанців Анкарі було чітким. Вони повідомили, що Туреччині "не потрібно втручатися", натомість "просто дати їм діяти".

Джерела видання стверджують, що спостерігаючи за жорсткою позицією сирійського диктатора Башара Асада щодо пропозицій політичного врегулювання, Анкара стала більш відкритою до дій повстанців.

Саме невдача спроб політичного діалогу між президентом Ердоганом і Асадом посилила напругу, сприяючи мовчазному схваленню наступу повстанців турецькою стороною.

Повалення режиму Асада

Наприкінці листопада антиасадівські рухи в Сирії напали на урядові війська та розпочали повстання проти режиму.

Масштабні бойові зіткнення були між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія та Іран.

Повстанці захопили 1 грудня стратегічне місто Алеппо, а також Хаму 5 грудня.

Нагадаємо, 7 грудня Абу Мухаммад аль-Джолані, керівник сирійського угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам", яке очолило наступ в країні, заявив, що метою наступу в Сирії є повалення режиму Асада всіма доступними засобами. Після падіння режиму не буде потреби у військовій присутності іноземних країн у Сирії, додав він.

Угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам" заявляло про те, що має на меті "розбудовувати Сирію" і повернути сирійських біженців з Лівану і Європи додому. HTS вийшла з "Аль-Каїди" у 2016 році і намагається покращити свій імідж, представляючи себе як життєздатну альтернативу авторитарному режиму Асада.

Повстанці змогли досягти своєї головної мети. Відомо, що Асад вже прилетів до Москви.

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