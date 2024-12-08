Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові фото і відео

Групи людей гуляють палацом, переходячи з кімнати в кімнату, позуючи для фотографій, а іноді забираючи з собою меблі або прикраси.

Сирійські повстанці увірвалися до палацу диктатора Башара Асада в Дамаску.

Відповідні кадри публікують Аljazeera і АР.

Повстанці захопили палац Асада у Дамаску (6 фото)

На фото і відео в соціальних мережах видно, як люди ходять кімнатами розкішного палацу. Групи людей гуляють палацом, переходячи з кімнати в кімнату, позуючи для фотографій, а іноді забираючи з собою меблі або прикраси. Пограбовано шафи та розкидано речі на підлозі.

Палац, урочисто відкритий у 1990 році батьком Асада Хафезом аль-Асадом, на той час коштував мільярд доларів США.

Сирійські повстанці зайняли палац диктатора Асада: нові кадри

За інформацією BILD, підпалено залу прийомів президентського палацу Башара Асада. Також видання повідомляє, що у поваленого диктатора виявили вражаючу колекцію автомобілів.

У мережі X/Twitter з'явилося 41-секундне відео, ймовірно, з гаража диктатора, в якому припарковано близько 50 автомобілів. Серед них кілька позашляховиків, позашляховиків та автофургонів. Є також лімузини та спортивні автомобілі: BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini Diablo та Mercedes-AMG SLS.

Незалежні експерти поки що не можуть підтвердити, чи дійсно на відео в X/Twitter зображено гараж Башара Асада. Експерти, опитані BILD, вважають його правдоподібним.

Нагадаємо, що вранці 8 грудня сили сирійських повстанців без бою увійшли в Дамаск. Диктатор Башар Асад втік із Сирії. У мережі з'явилася інформація, що він міг загинути в авіакатастрофі.

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