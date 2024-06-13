Систематичні приниження: колишні працівники SpaceX позиваються до Маска

Ілон Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі, кажуть ексспівробітники.

Звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТК+-спільноти и створення ворожої атмосфери.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні сексуальні світлини, меми і коментарі, які принижували жінок і/або ЛГБТК+-спільноту", – заявили вісім колишніх співробітників.

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Позивачі стверджують, що деякі з них згодом отримували образливі коментарі і від інших колег, які "імітували дописи Маска" із соцмережі Х.

Після того, як Маск публічно висміяв висунуті проти нього звинувачення у неналежній поведінці, працівники у 2022 році написали відкритого листа, в якому висловили занепокоєння щодо його поведінки та культури компанії, а також стверджували, що їх звільнили у відповідь на скарги.

У заяві колишніх співробітників йдеться, що вони мають підстави вважати, що Маск особисто ухвалив рішення звільнити їх у відповідь за висунення обвинувачень. Коли співробітник відділу кадрів запропонував спочатку провести розслідування, Маск відповів: "Мені байдуже – звільни їх", йдеться у скарзі.

Раніше SpaceX заявила, що працівників звільнили за порушення політики компанії, і що Маск не був причетний до їхнього звільнення.

Крім цього, 11 червня видання The Wall Street Journal повідомило про вчинення Маском сексуальних домагань до жінок у компанії SpaceX. У матеріалі, зокрема стверджується, що Маск мав інтимні відносини із колишньою стажеркою.

Водночас Гвен Шотвелл, президентка SpaceX, звинуватила видання у подачі "неправди, невірних характеристик і ревізіоністської історії", заявивши, що Маск є однією із найкращих знайомих їй людей.

Нагадаємо, Маск погрожує заборонити використання ґаджетів Apple у своїх компаніях.

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