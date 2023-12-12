"Ситуація була важкою": суд у Франції повернув новонароджену доньку 18-річній українській біженці

У Франції 18-річна жінка, яка нещодавно народила дитину, ризикувала втратити опіку через нібито "надто молодий вік".

Українська біженка, яка народила доньку у Франції та ризикувала втратити опіку над нею через місцеві соцслужби, возз'єдналася зі своєю дитиною після рішення суду. Наразі родина разом і почувається добре.

Про це повідомила українська волонтерка у Франції Вероніка Кисіль.

"Ну що ж…стосовно нашої молодої мами та її новонародженої донечки. Друзі, я дуже дуже всім дякую за вашу допомогу у цій нелегкій справі! (...) Вчора ми познайомилися з соціальними працівниками, які, власне, підтвердили, що Людмила – хороша мама і вони будуть продовжувати їй допомагати у подальшому навчанні для правильного догляду за дитиною. У разі якщо будуть питання з приводу перекладу, вони можуть телефонувати мені прямо з місця подій, щоб спілкування було ефективнішим. Це не щось вийняткове – це їх робота! Саме допомагати тим, кому це потрібно", – повідомила Вероніка Кисіль.

Історія породіллі

18-річна Людмила з Житомирщини народила дитину у пологовому будинку міста Еврьо в Нормандії. Після нагляду за молодою мамою соціальні працівники дали рекомендацію щодо тимчасового проживання дитини у прийомній родині через "неготовність молодої матері до материнства".

"Стан матері й дитини чудовий, їх тримали у госпіталі досить довго для стандартного випадку природних пологів. 4 грудня 2023 року Людмилу виписали з госпіталю, забравши її доньку Аміну у прийомну сім'ю. Людмилі дали запрошеня на дві зустрічі з дитиною: у середу та у п'ятницю до суду, який відбудеться 11 грудня", – розповіла тоді Вероніка Кисіль.

Правова допомога та перемога у суді

Завдяки проактивності української громади у Нормандії про ситуацію дізналися в посольстві України у Франції і надали українці та її дитині необхідну правову допомогу. Після переговорів з керівництвом соціальних службу та місцевою владою український консул залучив для захисту її інтересів французького адвоката, який допоміг домогтися повернення дитини із збереженням консультаційного допомоги молодим батькам.

Як повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко, щойно стало відомо про ситуацію Людмили від українських активістів, консули одразу підключилися до справи. Вони поїхали на місце, встановили контакти з соціальними службами департаменту Еврьо та префектурою, залучили французького адвоката.

"Після кількох напружених днів очікування, маємо позитивний результат – сьогодні рішенням суду дитину повернули матері. Сподіваємося, надалі для дівчинки та її батьків все складатиметься якнайкраще. Хочу ще раз подякувати усім, хто допоміг вирішити ситуацію. Захист прав та інтересів українців був і залишається нашим абсолютним пріоритетом", – повідомив Вадим Омельченко, передає видання LB.ua.

Нагадаємо, за словами Вероніки Кисіль, у пологовому дехто з медперсоналу вирішив, що молода матуся поводиться з дитиною "холодно". І незважаючи на те, що інші співробітники цього не підтвердили, дитину у Людмили, яка виїхала з України через повномасштабне вторгнення, забрали.

Тим часом країни Європи продовжують приймати біженців з України. Нашим громадянам надають тимчасовий прихисток у Німеччині, Нідерландах, Швейцарії, Норвегії, Ірландії та Польщі. Вони мають право на безкоштовне житло, медичну допомогу та фінансову підтримку.

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