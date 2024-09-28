"Ситуація для Путіна стане набагато складнішою наступного року" – очільник МЗС Британії

Для російського президента Володимира Путіна ситуація, яка склалася через напад РФ на Україну, наступного року лише погіршиться.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, упродовж наступних днів та тижнів Британія матиме дуже чітку позицію, щоб забезпечити Україну всім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025 року.

"І дозвольте пояснити, що я маю на увазі: всі дані нашої розвідки свідчать про те, що ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою вже наступного року, його економіка в поганому стані, йому буде дуже важко впоратися з кількістю втрат та жертв, яких він зазнав. Водночас, коли ми дивимося на те, що робить Україна - їй вже вдалося відвоювати половину захоплених земель, їй вже вдалося вибити Путіна з Чорного моря, вона пішла у наступ в Курській області і спдодіваюся втримає ці позиції", - заявив очільник МЗС Британії.

Він також прокоментував удари України по Росії. Ламмі наголосив, що згідно статуту ОНН та статті 151, Україна має право захищати себе і від цих жахливих атак з боку Росії.

"І ми зробимо все можливе в рамках міжнародного права, щоб підтримувати Україну та захищати її", - резюмував міністр закордонних справ Британії.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наступні тижні та місяці стануть вирішальними у війні в Україні.

Читайте також: