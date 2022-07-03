"Ситуація дуже напружена": Росія може повністю припинити постачання газу по "Північному потоку - 1"

У Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку - 1".

Москва може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "довгострокове політичне".

Про це повідомив очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер, пише WAZ.

"Ситуація напружена, якщо не сказати дуже напружена. Протягом десятиліть, якими б поганими не були відносини, Росія дотримувалася чинних договорів. Сьогодні ж це інакше. Росія на 60 відсотків скоротила постачання через найважливішу газову магістраль – Nord Stream 1 – до Німеччини та Європи. Наведені для цього технічні причини нас не переконують", - каже Мюллер.

За його словами, Росія може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "політичне". Це змушує владу Німеччини непокоїтись вже зараз.

"Нам цікаво, чи це технічне обслуговування перетвориться на довгострокове політичне обслуговування. Рекомендую всім почути бойову промову президента Путіна на Петербурзькому економічному саміті. Путін дав зрозуміти, що зараз діють російські правила. Ми з великим хвилюванням слухали цю супровідну музику. Тому міністр Хабек також оголосив рівень тривоги. Ситуація може погіршитися", - прогнозує Мюллер.

Зазначимо, за оцінками уряду, Німеччина імпортує близько 35% свого природного газу з Росії у порівнянні з 55% до широкомасштабної війни та використовує більшу його частину для опалення та виробництва.

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