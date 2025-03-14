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Ситуація на фронті, у РФ дрони знову атакували НПЗ: головні новини ночі 14 березня 2025 року

Ситуація на фронті, у РФ дрони знову атакували НПЗ: головні новини ночі 14 березня 2025 року

НПЗ у Туапсе атакували БпЛА / Фото: соцмережі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 березня 2025 року:

  • В російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ Читати далі –>
  • Ворог значно посилив штурми на Покровському напрямку — Мирошников Читати далі –>
  • В Гренландії обурені заявами Трампа про анексію острова Читати далі –>
  • Україна пропонувала США підписати угоду про рідкоземельні метали у Саудівській Аравії - ЗМІ Читати далі –>
  • ЗСУ виходять з Курської області під тиском США - Le Monde Читати далі –>

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