Ситуація на фронті, у РФ дрони знову атакували НПЗ: головні новини ночі 14 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 березня 2025 року:
- В російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ Читати далі –>
- Ворог значно посилив штурми на Покровському напрямку — Мирошников Читати далі –>
- В Гренландії обурені заявами Трампа про анексію острова Читати далі –>
- Україна пропонувала США підписати угоду про рідкоземельні метали у Саудівській Аравії - ЗМІ Читати далі –>
- ЗСУ виходять з Курської області під тиском США - Le Monde Читати далі –>
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