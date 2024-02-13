Ситуація на кордоні із Польщою погіршується: фермери почали блокувати ще один пункт пропуску

Протестувальники хочуть на 1 год заблокувати рух вантажівок, що прямують до України.

Польські фермери розширюють блокаду та розпочали акцію протесту неподалік від ПП "Корчова – Краківець".

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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"Близько 14:00 польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського "Краківець". Згідно з інформацією від польських колег, пікетувальники мають намір на 1 год. заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну", - сказано у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - попередили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Туск пояснив, до чого може призвести блокада кордону з Україною.

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