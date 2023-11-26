Ситуація на кордоні погіршується: поляки блокуватимуть один із КПП цілодобово – ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що польські перевізники продовжують блокувати чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому, КПП "Шегині", який було заблоковано від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово від понеділка, 27 листопада.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, станом на ранок 26 листопада, за інформацією польських прикордонників, у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика-Шегині" – в чергах на території Польщі в бік України перебувало близько 3,5 тисячі вантажівок.

"Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти КПП "Рава-Руська". При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску "Шегині" учасники акції блокують рух від 23 листопада та до сьогодні в денний час від 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово", - розповів він.

За словами Демченка, "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", "Медика - Шегині" – це чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.

"Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований", - додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, польські перевізники від 6 листопада блокують пропускні пункти на кордоні з Україною. Десятки українських водіїв – заблоковані.

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