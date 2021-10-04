Ситуація напружена: у РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19

У двох регіонах дозволені заходи із кількістю 1-3 тис. учасників.
У Росії в 67 регіонах спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. У зв'язку з цим на території країни скасовуються будь-які масові заходи.
Про це заявила очільниця Росспоживнагляду Анна Попова, пишуть росЗМІ.
Темпи зростання захворюваності коронавірусу в 12 регіонах Росії становлять 20% і вище. Також в низці регіонів, за словами Попової, попри зростання хворих, погано дотримуються маскового режиму.
"Ситуація з коронавірусом в Росії вкрай напружена, зростання за тиждень склало 14%. Щодо масових заходів: вони зупинені в усій країні. Проводяться тільки щодо постанови головного державного санітарного лікаря в залежності від тенденцій епідпроцесу. Сьогодні кількість суб'єктів, де можна проводити заходи з кількістю учасників більше 3 тис. осіб, - у нас такого суб'єкта немає жодного. І від 1 тис. до 3 тис. - всього в двох суб'єктах", - сказала вона.
За даними мера Москви Сергія Собяніна, у російський столиці зростання захворюваністю на коронавірус за останній тиждень зафіксовано на рівні 30%, зростання госпіталізацій - 20%.
У Росії за добу виявлено майже 26 тисяч нових випадків коронавірусу, померло 883 людини. Близько 14,5 тисяч росіян одужали.
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