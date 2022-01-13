“Ситуація не ідеальна”: через локдаун жінка кілька днів не могла покинути будинок незнайомця

“Ситуація не ідеальна”: через локдаун жінка кілька днів не могла покинути будинок незнайомця

Китаянка зайшла в гості до чоловіка, з яким мала перше побачення.

У китайському місті Чженчжоу через виявлення нових випадків зараження COVID-19 оголосили швидкий локдаун, заборонивши мешканцям виходити з дому. Жінка, яка зайшла в гості до місцевого мешканця під час першого побачення, змушена була кілька днів прожити разом з ним.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на відеоблоги міс Вонг, як називають цю жінку, у китайській соцмережі WeChat.

За словами жінки, її батьки влаштували їй десять сліпих побачень, сподіваючись, що вона нарешті знайде собі пару. Зустріч із чоловіком у Чженчжоу була п’ятою в цій серії.

Незнайомець, якого вона вперше бачила, запросив її додому, щоб показати, як він смачно готує. Уже під час обіду через виявлення нових випадків коронавірусної інфекції у місті було оголошено швидкий локдаун.

Як відомо, Китай напередодні зимової Олімпіади в Пекіні проводить державну політику "нуль ковіду". У місцях, де фіксують спалахи коронавірусу, запроваджують швидкі локдауни, під час яких людям суворо заборонено виходити з дому.

Минулої неділі міс Вонг розповіла місцевим ЗМІ, що вона вже чотири дні провела вдома у незнайомого їй дотепер чоловіка і що ситуація "не ідеальна". Однак, вона сказала, що він для неї щодня готує.

Упродовж свого вимушеного гостювання жінка постила в соцмережі відеоблоги, які стали популярними серед користувачів. Невідомо, чи вона досі перебуває в будинку незнайомця, останніми днями в Чженчжоу все ще реєстрували багато випадків Covid-19.

Нагадаємо, раніше у китайському місті Цзинсі поліцейські провели вулицями міста порушників правил карантину, запровадженого через COVID-19. На їхні шиї повісили таблички з іменами та фотографіями.

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