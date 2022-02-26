"Ситуація непередбачувана”: Держдеп США закликає американських громадян терміново виїхати з Білорусі

Цей заклик до американців пов’язаний з війною, яку розв’язала Росія в Україні при підтримці режиму Лукашенка.
Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам відвідувати Білорусь та закликає тих, хто тут перебуває, негайно покинути територію країни.
Про це повідомили у суботу, 26 лютого, на сайті посольства США у Білорусі.
У повідомленні нагадали, що з аеропорту в Мінську можна вилетіти в обмежену кількість країн, але покинути Білорусь можна через наземні кордони з Литвою, Латвією та Польщею.
“Громадяни США повинні знати, що у зв'язку з воєнними діями Росії, що тривають в Україні, в регіоні спостерігається підвищена напруженість, ситуація непередбачувана, і робота Мінського аеропорту і білоруського сухопутного кордону може змінитися без повідомлення”, — попередили американські дипломати.
Американцям рекомендують уникати публічних демонстрацій, оскільки можливі переслідування саме іноземців.
"Можливості уряду США щодо надання планових або екстрених послуг громадянам США в Білорусі сильно обмежені у зв'язку з обмеженнями білоруського уряду щодо персоналу посольства США", - попередили в Держдепі.
Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо. Очільник українського прикордонного відомства відзначив, що Білорусь фактично веде війну спільно із Росією.
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